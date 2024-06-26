Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, "2 yaralımızın durumu ağır, diğer yaralılarımızın durumu iyi" açıklamasını yaptı.

Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; saat 23.40 sıralarında D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki otomobil, H.K. yönetimindeki kamyona çarptı. Ü.Ç. idaresindeki TIR ise kamyonla çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yaşar Kılınç ile eşi Vesile Kılınç (57), kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocukları, Eymen ve Ekim Kılınç ile TIR sürücüsü Ü.Ç. ve TIR'da bulunan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile kaza yerine gelerek Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'den bilgi aldı.

Kaza yerinde açıklama yapan Vali Cahit Çelik kazada yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Vali Çelik, "Olayın ilk anından itibaren hemen jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ekiplerini yönlendirdik. Yaralı vatandaşlarımız şu an hastanelerde. 2 yaralımızın durumu ağır, diğer yaralılarımızın durumu iyi. Ağır yaralı hastalarımızı başka hastanelere sevk edebiliriz." şeklinde konuştu.

Kaza sonrası bir süre trafik akışına kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmasının ardından yol trafik akışına yeniden açıldı.