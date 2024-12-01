Niğde'deki köpek ölümleri için belediye hakkında soruşturma izni verildi

Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, AKP'li Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evindeki köpeklerin öldürülmesine ilişkin Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. hakkında Niğde Valiliği'nin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, "İtirazımız kabul edildi, yani savcılığın "gerek görmediği" itirazın aslında gerekli olduğu ortaya çıktı. Belediyeler sanmasın ki suçları cezasız kalacak. Niğde Belediyesi'yle yargıda hesaplaşacağız" dedi.

UYUTULARAK TOPLU MEZARLARA GÖMÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

AKP'li Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in yönetimindeki Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evindeki köpeklerin geçen ağustos ayında "uyutularak" toplu mezarlara gömüldüğü öne sürülmüş, olay hayvanseverlerin ve yaşam savunucularının yoğun tepkisine neden olmuştu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, "Niğde Belediyesi geçici bakımevine getirilen ve bakımevinde bulunan hayvanların enjeksiyon yöntemiyle öldürüldüğü, hayvan mezarlığı adı altında çukurlara atılıp, üzeri biraz kapatılarak barınaktaki hayvanların kasıtlı öldürülerek görevin kötüye kullandığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B., Niğde Belediyesi'nde veteriner hekim, veteriner teknikeri ve sahipsiz hayvan geçici bakımevinde çalışanların da yer aldığı toplam 27 kişi hakkında soruşturma izni talep etmişti.