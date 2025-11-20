Giriş / Abone Ol
Niğde'den Mersin'e gelen yeni evli Tunahan, denizde boğuldu

Ajans Haberleri
  • 20.11.2025 16:05
  • Giriş: 20.11.2025 16:05
  • Güncelleme: 20.11.2025 16:06
Kaynak: DHA
Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)-NİĞDE'den Mersin'e gelen ve yeni evli olduğu öğrenilen Tunahan Yıldız (24), girdiği denizde boğuldu.

Olay, tatil beldesi Kızkalesi'nde meydana geldi. Niğde'den arkadaşı ile Mersin'e gelen Tunahan Yıldız, Kızkalesi Sahili'nde denize girdi. Bir süre sonra Yıldız'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yeni evli olduğu öğrenilen Yıldız'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

