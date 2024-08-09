Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Niğde'den sonra Ankara: Altındağ'da katledilmiş halde onlarca köpek bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde katledilmiş halde çok sayıda köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları Altındağ ilçesinde onlarca katledilmiş köpeğin görüntülerine ulaştı.

Güncel
  • 09.08.2024 01:26
  • Giriş: 09.08.2024 01:26
  • Güncelleme: 09.08.2024 01:29
Kaynak: ANKA
Niğde'den sonra Ankara: Altındağ'da katledilmiş halde onlarca köpek bulundu
ANKA

Niğde'de katledilmiş çok sayıda köpeğin bulunmasının ardından benzer bir olay da Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı.

Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı  görüntülerine ulaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatların gittiği, durumun kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildiği öğrenildi.

Niğde’de yedi ayda köpek sayısı 800’den 30’a düştü
İddia: Niğdede barınaktaki hayvanlar "uyutulup" topluca gömüldü
BirGün'e Abone Ol