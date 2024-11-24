Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de kar etkili oluyor

Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de etkili olan karla mücadele sürüyor.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde yaşanan kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde-Çiftlik, Niğde-Altunhisar ve Çiftlik-Altunhisar kara yolu ile Bor ilçesi Kılavuz köyü ve Çamardı ilçesi Celaller köyü arasındaki yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Kayseri'de de Büyükşehir Belediyesine bağlı 140 personel, 50 araçla kent merkezini kardan temizlemek ve kırsal mahallelerin yollarını açık tutmak için mesai yapıyor.

Kaldırım ve caddelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, temizlenen karları kamyonlarla kent dışına taşıyor.

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, yazılı açıklamasında, kapanan yolların açılarak yolda kalan araçların kurtarıldığını belirtti.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle açılan yolların bazılarında tekrar kapanmalar yaşandığını, çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ozan, Kaman, Mucur ve Çiçekdağı'nda bazı köy yollarının açılmasına rağmen, kısa sürede yeniden kapandığını, bölgelerde çalışmaların devam ettiğini aktardı.