Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 tutuklama

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 aydır yürütülen teknik çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Niğde merkezli yürütülen operasyon; Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van illerini kapsadı.

26 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin bir şirketten yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 26 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Şüpheliler hakkında; 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem yapıldı.

1,2 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun mali boyutuna ilişkin yapılan detaylı incelemeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen geniş bir mal varlığı listesine el konuldu. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:

• Şüphelilere ait 2 bin 623 adet banka ve kripto varlık hesabı

• 4 adet şirket ve bu şirketlere ait hisseler

• 1 adet benzin istasyonu ve 4 adet iş yeri

• 5 adet arsa ve 15 adet araç.

Yakalanan 34 şüpheliden 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.