Niğde - Otomobil ile çarpışan servis midibüsü devrildi; 13 yaralı

NİĞDE'de otomobil ile çarpışan işçi servisi midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kale Mahallesi Tren Garı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 51 S 0083 plakalı işçi servisi midibüsü ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan midibüs, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Haber - Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)