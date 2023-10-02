Niğde Valiliği Sağanak Yağış İçin Uyarıda Bulundu

Niğde Valiliği yaptığı yazılı açıklamada; saat 15.00’den itibaren beklenen sağanak yağış sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan uyarıda; "Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeye göre bugün (02.10.2023) saat 15.00’dan itibaren kuvvetli yağış beklenmekte olup, yağışların 03.10.2023 sabah saatlerine kadar devam edeceği ön görülmektedir. Vatandaşların ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yeraldı.