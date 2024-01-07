Niğde Valiliği Uyardı! Soğuk ve kar yağışı geliyor

Niğde Valiliği önümüzdeki hafta başından itibaren, Niğde’de soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Niğde’de 9 Ocak Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. 9 Ocak Salı günü sağanak yağışın etkili olması beklenen kentte 10 Ocak Çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor.

Niğde Valiliği’nden yapılan uyarıda, "Ülkemizin 7 Ocak 2024 Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 9 Ocak 2024 Salı günü bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın pazar ve pazartesi günlerinde güneybatı (Lodos) yönünde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Yapılan uyarıda, 07 - 11 Ocak tarihleri arasında oluşması muhtemel riskler, ulaşımda aksamalar, don olayı, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.