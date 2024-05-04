Niğde Valiliği uyardı zirai don uyarısı yaptı

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada oluşması muhtemel zirai don olayına karşı üreticiler uyarıldı.

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre 05.05.2024 Pazar gününden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Buna bağlı olarak bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray Niğde) Pazar akşam saatlerinden itibaren 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif zirai don hediyesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. ‘’ ifadelerine yer verildi.

05 Mayıs 2024 Pazar günü başlaması beklenen zirai don riskinin 07 Mayıs 2024 Salı, saat 23.59’a kadar sürmesi tahmin ediliyor.