Niğde Valiliği’nden fırtına uyarısı

Niğde Valiliği, kentte olabilecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada; 20 Nisan Cumartesi günü güney ve güneybatıdan fırtına beklendiği ifade edildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan duyuruda; "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda bu gece saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda bu gece saatlerinden itibaren rüzgârın; bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) güney ve güneybatıdan fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Niğde Valiliği oluşması muhtemel risklere karşı da uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada; çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmesi ve toz savrulmasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.