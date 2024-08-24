Niğde Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı

Niğde Valiliği, yerel kuvvetli yağış için yurttaşları uyardı.

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas’ın Güneyi, Adana’nın kuzey ve doğusu, Mersin kuzeyi ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.