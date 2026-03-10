Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Niğde’de 17 jeotermal kaynak ve doğal su sahası ihaleye çıktı

Niğde’de Niğde’de 17 jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı. İhaleler, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Merkez ilçelerinde yapılacak ve 15 Nisan Çarşamba günü Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binasında gerçekleştirilecek.

Güncel
  • 10.03.2026 08:37
  • Giriş: 10.03.2026 08:37
  • Güncelleme: 10.03.2026 08:39
Kaynak: AA
Niğde’de 17 jeotermal kaynak ve doğal su sahası ihaleye çıktı
Fotoğraf: Depo Photos

Niğde'de 17 jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Merkez ilçelerinde bulunan 15 jeotermal kaynak arama, 1 jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ve 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

İhaleler, 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binasında yapılacak.

BirGün'e Abone Ol