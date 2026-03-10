Niğde’de 17 jeotermal kaynak ve doğal su sahası ihaleye çıktı

Niğde'de 17 jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Merkez ilçelerinde bulunan 15 jeotermal kaynak arama, 1 jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ve 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

İhaleler, 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binasında yapılacak.