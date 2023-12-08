Niğde’de 3 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirdi.

Devleti vergi kaybına uğratan kaçakçılıkla mücadelede yürütülen çalışmalar çerçevesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda 3 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.