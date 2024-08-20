Niğde’de akrabaların kavgasında kan aktı: 7 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Niğde merkez Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasından bir kişi bıçakla saldırıda bulundu. Olayda 4’ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan 7 kişiden 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.