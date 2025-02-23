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Niğde’de araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.02.2025 20:36
  • Giriş: 23.02.2025 20:36
  • Güncelleme: 23.02.2025 20:37
Kaynak: İHA
Niğde’de araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Niğde Merkez ilçesi Nevşehir-Niğde istikametinde Yeşilgölcük Otobanı ayrımında meydana geldi. Berat B. (20) yönetimindeki 42 NN 980 plakalı araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Berat B. olay yerinde hayatını kaybederken, Feti G. (19) ve Hasan A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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