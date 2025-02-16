Niğde’de bir kişi araç içerisinde ölü bulundu

Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişi, araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Niğde’nin Bor ilçesinde TOKİ konutlarında meydana geldi. TOKİ konutları mevkisinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde şahsın Ergün Ç. (36) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ergün Ç.’nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.