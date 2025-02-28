Niğde’de bir kişi aracının içerisinde ölü bulundu

Niğde’de aracın içinde hareketsiz yatan bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Çamardı konutları mevkiinde meydana geldi. Araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, ölüm sebebini araştırmak üzere çalışma başlattı. Şahsın ön otopsisi tamamlandıktan sonra kesin ölüm nedeni netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.