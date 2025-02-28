Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Niğde’de bir kişi aracının içerisinde ölü bulundu

Niğde’nin Çamardı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Güncel
  • 28.02.2025 23:22
  • Giriş: 28.02.2025 23:22
  • Güncelleme: 28.02.2025 23:25
Kaynak: İHA
Niğde’de bir kişi aracının içerisinde ölü bulundu
AA

Niğde’de aracın içinde hareketsiz yatan bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Çamardı konutları mevkiinde meydana geldi. Araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, ölüm sebebini araştırmak üzere çalışma başlattı. Şahsın ön otopsisi tamamlandıktan sonra kesin ölüm nedeni netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol