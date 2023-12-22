Niğde’de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Niğde Ata Sanayi’de meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ata Sanayi’nde bulunan bir oto elektrik dükkanı önünde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup burada karşılaştı.

Daha sonra aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 kişinin tabanca ile yaralandığı kavgada 2 kişi ise tarafların sopalı kavgasında yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.