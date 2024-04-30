Niğde’de dolu yağışı etkili oldu

Niğde’de etkili olan sağanak yağışın ardından bazı bölgelerde dolu etkili oldu.



Dolu nedeniyle Niğde-Kayseri karayolu ve beyaza bürünürken bazı beldelerde tarım arazileri kısmen zarar gördü. Çarıklı köyü ile Sultanpınar köyünde sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken bazı beldelerde ise dolu nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü.

Niğde Valiliği, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceğini belirtilerek vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar konularında tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Yapılan meteorolojik uyarıda bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın gece 23.00’a kadar süreceği tahmin ediliyor.