Niğde’de fırtına ağaçları devirdi, kopan elektrik telleri yangına sebep oldu

Niğde’de etkili olan fırtına nedeniyle kopan elektrik telleri kentin birçok noktasında yangına sebep oldu.

Niğde merkez Amas Bağları mevkisi ile Tepebağları’nda kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Fırtına nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. İnönü Mahallesi’nde bulunan bir caminin minaresinin ucu koptu, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.



Niğde Valiliği yaptığı açıklamada kentte yaşanan olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde öngörülemeyen hava olayları neticesinde çıkan fırtına dolayısıyla İnönü Mahallesinde bulunan Çifte Minareli Camimizin Minaresinin alemi yerinden çıkarak Hilal kısmı yere düşmüş, alem ise minare gövdesinde asılı kalmıştır. Yapılan ihbar üzerine AFAD ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Öte yandan Yeşilburç Köyümüzde elektrik kablolarının birbirine teması sonucu ot yangını çıkmış, olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangın büyümeden söndürülmüştür. Fertek Mahallesi’nde ise yine fırtınan kaynaklı ağaçların devrilmesi sonucu elektrik teklilerinin kopması bölgede kısa süreli elektrik kesintisine yol açmış, Aktaş Kasabasında ise kısa devre nedeni ile elektrik panosu yanmış yine Amas mevkiinde tellerin kopması üzerine elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Kesinti olan bölgelerimize MEDAŞ ekiplerimiz müdahale ederek; çalışmalara devam etmektedirler. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın hava şartları normale dönünceye kadar acil durumlar hariç bulunduğu ikametlerinden ayrılmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.