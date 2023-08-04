Niğde’de İlk Kez Arkeoloji ve Kültürel Mirası Çalıştayı Düzenlendi

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Mirası Çalıştayı düzenlendi.

Düzenlenen çalıştayda açılış konuşması yapan Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar; Anadolu medeniyetlerinin zenginliğine dikkat çekerek, son yıllarda Göbeklitepe’den sonra 10 bin yıla kadar uzanan medeniyetlerin keşfedildiğini belirtti. Müzelerde bu medeniyetlerin buluntularının sergilendiğini belirten Türkdamar şunları söyledi;

Çalıştaydan Sırçalıtepe’den bir Göbeklitepe, Tyana’dan da bir antik kent çıkabilir mi diye düşünüyorum. Tabii ki Anadolu medeniyetlerinin her biri binlerce alışkanlık bırakmış, buluntulardan da bunu görüyoruz. Bu çalıştay ilimizde ilk defa yapıyor, ilimiz de Anadolu’nun ortasında bir şehir olduğundan bir açık hava müzesi. 7 kazının aynı anda yapılması muhteşem."

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da bu tür çalıştayların bu coğrafyanın tarihi ve kültürel açıdan ne kadar kıymetli olduğunu gösterecek bilimsel çıktıların paylaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir yapmış olduğu konuşmada özellikle Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi üzerinde durdu. Bu projenin, Niğde’nin tarihi kale bölgesinin restore edilmesi ve çevrenin düzenlenmesiyle bölgenin turizm açısından daha cazip hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Başkan Özdemir, projenin tamamlanmasıyla birlikte Niğde’nin turizmde daha da ön plana çıkacağını ve ziyaretçilerin şehrin tarihi ve kültürel mirasıyla tanışabileceğini söyledi. Başkan Özdemir; "Yurtiçi ve yurtdışından gelen araştırmacıların katıldığı bu çalıştayda ‘Niğde’mizi Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma’ Projemizi tanıttık. Niğde’nin tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması için yapılan bu çalıştayın, bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin, Niğde’nin turizm potansiyelini artırması ve bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması adına önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer de; birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte yaklaşık 10 bin yıllık kesintisiz yaşamın sürdüğünü bildirdi. Çiftlik Tepecik Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Bıçakçı da Niğde’deki kazı çalışmalarının başlangıcı ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.