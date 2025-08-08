Niğde’de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Niğde’de iş yerine silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinali Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında babasıyla iş yerinde bulunan M.E.A. başından vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.E.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.