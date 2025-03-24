Niğde’de kaçak tütün operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 305 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir araçta yapılan aramada 305 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.