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Niğde’de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 16:07
  • Giriş: 29.03.2025 16:07
  • Güncelleme: 29.03.2025 16:07
Kaynak: İHA
Niğde’de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 10 bin adet doldurulmuş makaron ve bin 116 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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