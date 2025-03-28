Niğde’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Niğde Valiliği tarafından il genelinde rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Niğde genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; rüzgar hızının 40-60 km/saat, kısa süreli olarak ise 70 km/saat seviyelerine kadar çıkabileceği belirtildi. Yetkililer; fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Valilik; vatandaşların muhtemel risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, özellikle açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmasını, araçların kapalı ve güvenli alanlara park edilmesini, çatı altlarında ve ağaç diplerinde durulmamasını ayrıca, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da önlem alınması gerektiği ifade edildi.