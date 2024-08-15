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Niğde’de Melendiz Dağı’nda yangın

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 23:31
  • Giriş: 15.08.2024 23:31
  • Güncelleme: 15.08.2024 23:31
Kaynak: İHA
Niğde’de Melendiz Dağı’nda yangın

Niğde Melendiz Dağı kırsalında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Niğde Melendiz Dağı kırsalında yangın çıktı.

Melendiz Dağı Gebere Barajı bölgesi kırsalında çıkan keven ve ot yangınına bölgenin arazi şartları nedeniyle itfaiye araçları ile müdahale edilemiyor. Zorlu arazi şartları ve araç yolu olmamasına rağmen Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 5 km kayalık alana yaya olarak tırmanıp yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

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