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Niğde’de silahlı kavga: 2 yaralı

Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2024 22:44
  • Giriş: 08.08.2024 22:44
  • Güncelleme: 08.08.2024 22:44
Kaynak: İHA
Niğde’de silahlı kavga: 2 yaralı


Olay, Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgada Y.V.S. isimli şahıs, M.B. ve S.B. adlı kardeşlere silahla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kardeşleri ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan M.B’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Y.V.S’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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