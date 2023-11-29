Niğde’de şüpheli çanta alarmı

Niğde’de iki araç arasındaki şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkez Bankalar Caddesi Sungurbey İş Merkezi önünde iki araç arasında çanta gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridine alarak, yurttaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Şüpheli çanta, özel kıyafetli uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından fünye yerleştirilerek uzaktan kontrollü olarak patlatıldı.

Patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı.