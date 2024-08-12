Niğde’de tefecilere operasyon: 10 gözaltı

Niğde’de düzenlenen tefecilik operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek 57 adet mermi, 66 adet senet, 140 bin meblağlı çek, 33 adet uyuşturucu madde içeren hap, 222 adet sahte bandrol ve 136 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

3 şüpheli ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonu yapan emniyet teşkilatını kutlayarak, "İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.