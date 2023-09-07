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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 16:23
  • Giriş: 07.09.2023 16:23
  • Güncelleme: 07.09.2023 16:24
Kaynak: İHA
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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 45,8 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

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