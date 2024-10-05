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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 14:13
  • Giriş: 05.10.2024 14:13
  • Güncelleme: 05.10.2024 14:13
Kaynak: İHA
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Niğde’deki polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Narkotik ekipleri; belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ,3 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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