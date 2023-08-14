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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 14.08.2023 23:19
  • Giriş: 14.08.2023 23:19
  • Güncelleme: 14.08.2023 23:19
Kaynak: İHA
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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7,6 gram sentetik uyuşturucu, 3,91 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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