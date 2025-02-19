Niğde’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ve Çamardı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

15 Şubat 2025 tarihinde Çamardı ilçesi Pınarbaşı Yaylası mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada, dağ keçileri için doğaya yem bırakıldı. Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yaban hayvanlarına yönelik çalışmaların kış boyunca süreceği ifade edildi.