Niğde’de yedi ayda köpek sayısı 800’den 30’a düştü

Haber Merkezi

Niğde’de belediye tarafından bakımevindeki köpeklerin uyutularak hayvan mezarlarına gömüldüğü iddialarına tepkiler sürüyor. DEM Parti Ağrı Milletvekili Necla Demir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, yasanın henüz komisyon aşamasındayken sokak köpeklerine yönelik işkence ve kötü muamele olaylarının arttığını söyledi.

Demir ‘‘Tanık beyanlarına göre, belediyeye ait barınakta 700-800 civarında köpek yaşarken bu sayı 7 ay içerisinde 30’a düşmüştür’’ dedi. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu da ‘‘Daha önce hayvanları yaşatmak için ayrılmayan bütçe bundan sonra hayvanları öldürmek için kullanılacak" dedi.