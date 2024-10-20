Niğde’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Niğde’de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Altunhisar kara yolu Yakacık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. yönetimindeki 51 BA 751 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen E.T’nin sürücüsü olduğu 34 EAD 004 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü E.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otobüste yaralanan 3 yolcu da ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden E.T.’nin cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, otobüs sürücüsü S.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.