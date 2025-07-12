Niğde’de zincirleme trafik kazası: 1’i ağır, 16 yaralı

Niğde’de minibüs, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

Niğde-Adana otoyolu Eminlik Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Araçlardan ikisinin şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.