Nigel Hayes-Davis bu akşam kararını verecek

Avrupa basketbolunun bir numaralı gündemi Nigel Hayes-Davis. NBA'den ayrılan, Panathinaikos'un yaptığı teklifi reddeden tecrübeli oyuncunun Hapoel ile Fenerbahçe arasında bir tercih yapması bekleniyor.

Yunanistan'da yayımlanan bir basketsol programında Nigel Hayes-Davis ile ilgili şu bilgiler verildi:

“Hayes-Davis bu akşam kararını verecek. Kararı üzerinde ne ailesinin ne de Yunan menajerinin hiçbir etkisi yok. Menajer konusu biraz gündeme gelmişti çünkü İtoudis’in ve Hapoel’de forma giyen dört oyuncunun temsilcisi olduğu, ayrıca Panathinaikos’tan Rogkavopoulos ve Shorts’un da menajeri olduğu söylenmişti.

"MENAJERİNDEN ETKİLENMİYOR"

Öğrendiğim kadarıyla Hayes-Davis menajerinden etkilenmiyor. Zaten her yerde büyük paralar var; bazı yerlerde daha fazla, bazı yerlerde biraz daha az.

Gerçek şu ki hâlâ Hapoel Tel Aviv ile Fenerbahçe arasında ve İsrail ekibine daha yakın. Ancak son yıllarda bu tür dosyalarda şunu öğrendim: Bir iş uzadığında, araya başka bir takım da girebilir. Panathinaikos’u üç gün önce reddetmişti. Bunun temel nedenlerinden biri takımın koçlarıydı. İtoudis için mi, Saras için mi oynamak istemiyorlar ya da Ataman için mi oynamak istemiyorlar bilmiyorum. Hayes-Davis’in gelişi, İtoudis’e kulübede zaman kazandırıyor.”