Nigel Hayes-Davis'in önünde iki seçenek var

Panathinaikos’un teklifini reddeden Nigel Hayes-Davis için Avrupa’da iki güçlü seçenek öne çıktı: Fenerbahçe ve Hapoel Tel Aviv.

Fenerbahçe cephesinde sürecin yakından takip edildiği daha önce net şekilde ifade edilmişti. Fenerbahçe Beko Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Hayes-Davis için yaptığı açıklamada, “Nigel bizim eski oyuncumuz. Zaten sürekli irtibatımız var. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için her zaman önemli olan iç dengeler” ifadelerini kullanmıştı.

HAPOEL’DEN 10 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

İsrail basınında yer alan haberlere göre Hapoel Tel Aviv, yıldız oyuncuya 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon dolar teklif etti. Kulüp cephesinden yapılan açıklamada, teklifin yüksek olduğu vurgulanırken oyuncuya karar vermesi için 24 saat süre tanındığı belirtildi.

NBA’de Phoenix Suns’tan takasla Milwaukee Bucks kadrosuna katılan ancak kısa süre sonra serbest bırakılan Hayes-Davis, resmen serbest oyuncu statüsüne geçti. Bu gelişmenin ardından Avrupa’ya dönüş ihtimali yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

2025 Euroleague Final Four MVP’si olan Nigel Hayes-Davis, performansıyla Avrupa basketbolunun en değerli isimleri arasında yer aldı. Yıldız oyuncu, 2022–2025 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atmıştı.