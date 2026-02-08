Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos’u reddetti, Fenerbahçe'yle görüşecek

NBA'de aradığını bulamayan ve Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan Nigel Hayes-Davis, Euroleague'de transfer gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor.

ABD’li uzun forvetin, Panathinaikos’un yaptığı teklifi reddettiği öğrenildi. Panathinaikos cephesinden gelen bu bilgi, kulübün sahibi Dimitris Giannakopoulos’un Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı.

Giannakopoulos, Hayes-Davis ile temas kurulduğunu ancak oyuncunun teklife olumsuz yanıt verdiğini ima eden ifadeler kullandı.

KRİTİK TOPLANTI

Bu gelişmenin ardından gözler yeniden Fenerbahçe'ye çevrildi. Edinilen bilgilere göre, Nigel Hayes-Davis ile Fenerbahçe arasında çok kritik bir toplantı planlandı.

İstanbul’da yapılması beklenen bu görüşmenin, kısa süre içinde gerçekleşeceği ve tarafların geleceğe yönelik net bir yol haritası çizeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli ekibin geçen sezonki Euroleague şampiyonluğunda büyük bir rol oynayan Hayes-Davis, hem saha içi liderliği hem de istikrarıyla Avrupa devlerinin radarında.