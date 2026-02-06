Nigel Hayes-Davis serbest kaldı: Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Nigel Hayes-Davis, NBA’de Phoenix Suns’tan Milwaukee Bucks’a takaslandıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncunun kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken, Avrupa’dan bazı kulüplerin devreye girdiği öğrenildi. Hayes-Davis ile Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos’un ilgilendiği belirtiliyor.

FINAL FOUR MVP'Sİ OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin de süreci yakından takip eden kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi. 31 yaşındaki basketbolcunun kariyerini NBA dışında sürdürme ihtimalinin güç kazandığı ifade ediliyor.

Hayes-Davis, 2022-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve sarı-lacivertli ekiple önemli bir çıkış yakalamıştı. Deneyimli oyuncu, sarı-lacivertlilerin şampiyon olduğu 2025 sezonunda Euroleague Final Four MVP’si seçilmişti.

Sözleşme uzatma teklifine rağmen kariyerini NBA’de sürdürme kararı alan Hayes-Davis, bu sezon oynadığı 27 maçta 1.3 sayı, 1.2 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.