Nıgına Sattarova cinayeti: Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Ümraniye'de, sokakta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Nıgına Sattarova'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan evli olduğu erkek ve diğer şüpheli adliyeye sevk edildi.

Özbekistanlı 33 yaşındaki Nıgına Sattarova'nın , 17 Ağustos'ta Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadının evli olduğu Umıd Sattarova ve Urınboy B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğü'nden adliyeye gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Zanlıların bıçaklı saldırının ardından olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı anlar da bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ümraniye'de 17 Ağustos'ta akşam saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada boğazından bıçaklanan Nıgına Sattarova, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan zanlılar bir süre sonra yakalanmıştı.

Zanlılardan Umıd Sattarova'nın, bıçaklanan kadınla evli olduğu ve Urınboy B'nin de olaya dahil olduğu belirlenmişti.