Nihal Candan hakim karşısında: Maddi olarak çok zor durumdayız

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılandıkları davaya devam edildi.

Davada savunma yapan Nihal Candan, "Ben veganım bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor.Orada uzun süre kalamam, et yenildiği için midem bulanır. Benim araç satışı ile ilgili olaylar hakkında bilgim yoktur. Faruk Çiçek isimli kişiyle şu an evliyim ama o da bana boşanma davası açtı. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Savunmasının devamında gözyaşlarına hakim olamayan Nihal Candan, "Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum. 28 kilodan bu hale geldim çok şükür. Mal varlığım bir iki çanta, bir iki ayakkabı olabilir. Bunları da bana eşim sağlıyordu. Ailecek maddi olarak çok zor durumdayız bu olaylardan dolayı. Avukat ücretlerimi anneannem emekli parasıyla ödedi" şeklinde konuştu.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'te 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevindeyken 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 11 Eylül Çarşamba'ya ertelemişti.

'BAYILMAZSAM PROBLEM YOK'

Bugün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek üçüncü duruşma için Nihal Candan Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Bugün yapılan duruşmada Nihal Candan adıyla bilinen tutuksuz sanık Gülnihal Çiçek savunmasında "İfade vermeye hazırım heyecandan bayılmazsam bir problem yok" dedi.

'BEN YANLIŞ BİRİSİ İLE 2021 YILINDA BERABER OLDUM'

Savunmasına devam eden Nihal Candan, "Ben burada bir suçlama göremiyorum. İddianameyi defalarca kez okudum. Avukatlarıma defalarca kez okuttum. İddianamede bana yönelik açık bir suçlama göremiyorum. Ben bir toplantıya katılmadım. Ben yanlış birisi ile 2021 yılında beraber oldum. Kendini Kaan olarak farklı bir isimle tanıtan birisi bana gerçek mesleğini de söylemez. İddianamede örgüt lideri olarak bahsedilen Onur Apaydın kendisinin iş insanı olduğunu, aktif para kazanan biri olduğunu ve benden çok hoşlandığını söyledi. Ben o dönemde anksiyete problemleri yaşıyordum. Bu nedenle özel hayatım ile ilgili yanlış bir karar verdim" dedi.

'BEN VEGANIM MİDEM BULANIR'

Nihal Candan, "Ben hukuk fakültesini bitirdim. Ancak bu olay nedeniyle mesleğimi yapamıyorum. Bu çok uzun süren bir aşk hikayesi değil. Ben Onur Apaydın hakkında uzaklaştırma kararı alarak ayrıldım. Ben veganım bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor. Orada uzun süre kalamam et yenildiği için midem bulanır benim" şeklinde konuştu.

'ŞU AN EVLİYİM, EŞİM BOŞANMA DAVASI AÇTI, TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'

Candan, "Toplantıların yapıldığı söylenilen yer bir et restoranı. Benim araç satışı ile ilgili olaylar hakkında bilgim yoktur. Şu an evliyim Faruk Çiçek isimli kişiyle ama o da bana boşanma davası açtı. Teşekkürler Türkiye. Benim araç verilmesi ve dolandırıcılık olayı hakkında bir bilgim yok. Çok zor bir süreç yaşadım. 5 ay boyunca. Biraz sesli konuşup sizi ürkütüyorsam affedersiniz hakim bey" ifadelerini kullandı.

'MAL VARLIĞIM BİR İKİ ÇANTA BİR İKİ AYAKKABI OLABİLİR'

Zaman zaman ağlayan Nihal Candan savunmasının devamında, "Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum. 28 kilodan bu hale geldim çok şükür. Mal varlığım bir iki çanta, bir iki ayakkabı olabilir. Bunları da bana eşim sağlıyordu. Ailecek maddi olarak çok zor durumdayız bu olaylardan dolayı. Avukat ücretlerimi anneannem emekli parasıyla ödedi" dedi.

'BU KADAR GARİP İNSANIN NEGATİF ENERJİSİNİ ÇEKECEKSEM PAYLAŞIM YAPMAM'

Ağlayarak savunmasına devam eden Candan, "Eşimle kaldığım evde gözaltına alındım. Eşimi yere yatırdılar. İddianamede benim hesabıma para geldiği söylenmiş bazı kişiler tarafından. Hesaplarıma baksınlar. Var mı para transferi baksınlar. Bunlar ortaya çıkmayacak şeyler değil. Ben 5 ay neyin cezasını çektim? Instagram kullanmak suçsa kullanmam. Ben bu sanıkları tanımıyorum. Hepsi sosyal medyada bizi izleyip kinlenmişler. Bu kadar garip insanın negatif enerjisini çekeceksem paylaşım yapmam, istemiyorum artık. Ben TMSF'nin ne olduğunu iddianameyi okurken avukatıma sordum. Bilmiyordum bile ne olduğunu. Hukuk okurken de ceza davası konularından kaçtım. Çok negatif konular bunlar. Güzellik salonum olduğu döneme ilişkin tüm belgeleri avukatlarıma sunmuşumdur. Dolandırıcılık olayıyla güzellik salonumun ilgisi yoktur. Battı zaten o işletme" diye konuştu.

'2 GÜN ŞEHRİ DOLAŞTIRIP POZ VERDİRDİLER'

Candan, "Onur Apaydın benim bildiğim kadarıyla gece kulüplerine ortaktı o dönemde. Ben uzaklaştırma kararı aldırdım Onur Apaydın hakkında. Bu kararı aldırmam soruşturma sürecinden önceydi. Ben operasyon yapılacak, kardeşim ile beni yaka paça gözaltına alacaklar bunlara ihtimal vermiyordum. 2 gün şehri dolaştırıp poz verdirdiler" dedi.