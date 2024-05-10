Nihal Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı: Sosyal medya kullanıcılarından tepki

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay cezaevinde tutuklu bulunan ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan, Nişantaşı’nda görüntülendi. Candan'ın tahliye edilmesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "İçeride yemek yiyemiyor diye dışarıda para yesin”, “Suçlu birisi nasıl rahat gezebilir" ifadelerine yer verdi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve "yemek yiyememe hastalığına" yakalanması nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan'ın Nişantaşı'nda dolaştığı anlara ait görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

SnobMagazin'de yer alan habere göre, yorgun olduğu gözlenen ve bir arkadaşının koluna giren Candan, "Geçmiş olsun" sözlerine "Çok teşekkürler" karşılığını verdi.

Öte yandan Candan'ın Nişantaşı'nda görüntülenmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Kullanıcılar, "37 kiloya düştü diye Nihal Candan'a gösterilmişti Hanımefendi Nişantaşı sokaklarında gezerken görüntülenmiş", "Bütün tutuklular aç kalarak Nihal Candan yasasından faydalanmak istiyorum diye dilekçe versinler", “Dışarıda rahat rahat gezebiliyor ama”, “İçeride yemek yiyemiyor diye dışarıda para yesin”, “Suçlu birisini nasıl rahat gezebilir?” gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

***

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti.

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.

Sosyal medya fenomeni kardeşlerden Bahar Candan, 5 buçuk ay tutuklu kaldığı cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yiyememe hastalığı) yakalanması sonucu 37 kiloya düşmüştü.

Stil yarışmasında ünlenen Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.