Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında yeni gelişme: Çete liderinden itiraf mektubu

Suç örgütüne üye olma' iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest kalan Nihal Candan’ın yer aldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeye etkin pişmanlık içeren dilekçesini sundu. Apaydın, dilekçesinde Nihal ve Bahar Candan kardeşlere reklam yaptırmadığını öne sürdü.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Çete lideri olduğu iddia edilen polislik mesleğinden ihraç edilen Onur Apaydın, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeye etkin pişmanlık içeren dilekçesini sundu.

Habertürk'ün haberine göre; dilekçesinde Nihal ve Bahar Candan kardeşlere reklam yaptırmadığını belirten Apaydın, kendisinin de çete lideri olmadığını iddia ederek suç örgütünde kimler olduğunu ve örgütün işletmelerini sıraladı.

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para toplayarak birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktığı iddiasıyla suç örgütü çetesine operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın ile bağlantıları olduğu belirtilen sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklanmıştı.

MAHKEMEYE DİLEKÇEYLE BAŞVURDU

Fenomen kardeşlerden 'anoreksiya'ya yakalanan Nihal Candan aşırı zayıfladığı için geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Bu soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çete lideri olduğu iddiasıyla iki soruşturmada tutuklu bulunan Onur Apaydın, etkin pişmanlık içeren yazdığı bir mektubu dilekçe olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve yargılandığı mahkemeye gönderdi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜ SIRALADI

Yazdığı dilekçesinde, kendisinin çetenin lideri olmadığını iddia eden eski polis memuru Onur Apaydın, bu örgütün en önemli isimlerini tek tek sıralayarak çete liderinin kim olduğunu belirtti. Suç örgütünün işlettiği gece kulüpleri ve işyerlerini de 10 sayfalık dilekçesinde isimlerini yazdı.

CANDAN KARDEŞLERİ DE ANLATTI

Apaydın, dilekçesinde bu operasyonla birlikte gündemde yer alan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle ilgili bilgilere de yer verdi.

Kendisinin Nihal ve Bahar Candan kardeşlere araba reklamı yaptırmadığını belirten Apaydın, “Bu iki kız kardeşin Instagram’da çok büyük bir takipçi kitlesi vardır. Fakat paylaşımlarına bakıldığında “Ben aldım çok kazandım, siz de alın kazanın’ gibi bir paylaşımları yoktur. Bahar ve Nihal Candan örgütün kasası değildir” dedi.

“HER ŞEYİ ANLATIRIM”

Yaşadığı ilişkilere değinen Onur Apaydın dilekçesinde, bu örgütün ve eylemlerin daha net bir şekilde ilintilerini ve ilişkilerini, kimin kime nasıl para, araç veya mülk geçiş yaptığını, emir komuta zincirini, hiyerarşik yapıyı en doğru şekilde izah edebileceğini anlatabileceğini belirtti.