Nihat Dirim İstanbul’da anılacak

Foça’nın eski Belediye Başkanı Nihat Dirim’in hayatından kesitlerin anlatıldığı “Bir Foça Efsanesi: Nihat Dirim” belgeselinin gösterimi İstanbul’da yapılacak.

  • 15.09.2025 11:44
  • Giriş: 15.09.2025 11:44
  • Güncelleme: 15.09.2025 11:45
Fotoğraf: Evrensel
Foça eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim, anılmaya devam ediyor. 14 Nisan 2022 tarihinde uzun süre mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayata veda eden Dirim için hazırlanan ve ilk gösterimi 3’üncü ölüm yıldönümünde izlenilen belgesel İstanbul’da sergilenecek.

Yönetmenliğini Dirim’in 25 yıllık arkadaşı olan Hakan Barçın’ın yaptığı belgesel, 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.

