Nihat Genç entübe edildi

Gazeteci Nihat Genç entübe edildi.

Genç'in Veryansın TV'deki çalışma arkadaşı Erdem Atay, 69 yaşındaki Genç'in 4 gündür bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve dün öğle saatlerinde entübe edildiğini yazdı.

Erdem Atay'ın paylaşımı şu şekilde:

Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili Türk milletine duyuru…



Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda.

Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda.

Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır.

Saygıyla. pic.twitter.com/TGdWRZPrHU — Erdem Atay (@medreyata) June 4, 2025

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon’da doğdu. Üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden aldı.

Nihat Genç, 1990’lı yıllardan itibaren edebiyat ve siyaset üzerine yazmaya başladı. 2000’li yıllarda televizyona çıkmaya başlayan Genç; CNN Türk, Sky Türk ve Halk TV gibi kanallarda yorumculuk yaptı. Genç, 2019 yılında Veryansın TV adlı dijital platformun yayın hayatına başlamasına öncülük etti.