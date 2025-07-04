Nihat Genç hayatını kaybetti

Gazeteci Nihat Genç, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Genç'in Veryansın TV'deki çalışma arkadaşı Erdem Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu" ifadelerine yer verildi. Genç, bir ay önce entübe edilmişti.

Nihat Genç'in 6 Temmuz Pazar günü yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon’da doğdu. Üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden aldı.

Nihat Genç, 1990’lı yıllardan itibaren edebiyat ve siyaset üzerine yazmaya başladı. 2000’li yıllarda televizyona çıkmaya başlayan Genç; CNN Türk, Sky Türk ve Halk TV gibi kanallarda yorumculuk yaptı. Genç, 2019 yılında Veryansın TV adlı dijital platformun yayın hayatına başlamasına öncülük etti.