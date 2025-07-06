Nihat Genç, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-Yazar Nihat Genç, Kocatepe Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 4 Temmuz'da hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç için Kocatepe Camisi’nde, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namaza, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şarkıcı Kıraç, bazı sanatçılar, çok sayıda vatandaş ve siyasetçi katıldı.

Cenaze taşınırken "Kahrolsun istibdat" sloganları atıldı.

Genç'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.