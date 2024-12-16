Nihat Kazanhan davasında HTS kayıtları incelenecek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015 tarihinde 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı katleden özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez'ın yeniden yargılandığı dava sürüyor.

MA'nın haberine göre; hakkında kırmızı bülten kararı bulunmasına rağmen 16 aydır yakalanmayan sanık polis Göçmez'in 10'uncu duruşması Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kazanhan'ın ailesi ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Kazanhan’ın babası Mehmet Emin Kazanhan, oğlunu katleden polisin bir an önce yakalanması isteyerek, "Dosyadaki eksik hususların giderilmesini istiyorum. Oğlum okuldan dönerken katledildi. Oğlumu katleden polisin gereken cezayı almasını istiyorum. Tek isteğim oğlumu katleden kişinin hakkettiği cezayı almasıdır" dedi.

"ACIM HALEN TAZE"

Kazanhan’ın annesi Ayşe Kazanhan ise, yıllardır davada herhangi bir ilerleme kaydedilmediğine işaret ederek, "10 yıl oldu halen hakkettiği cezayı almadı (sanık). Oğlum suçsuzdu. Siz de bize ‘yakalayacağız’ diyorsunuz ama yakalamıyorsunuz. Sizin de çocuklarınız var, acımı görün. Acım halen tazedir. Oğlumu öldüren bulunmadığı durumunda acım daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

HTS TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ailenin avukatı Osman Cingöz, HTS baz kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu. Savcı, sanık polis hakkındaki kırmızı bültenle arama kararının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine kayıtlı telefon numaralarının incelenmesi, HTS baz kayıtlarının incelemesi ve kırmızı bültenle arama kararının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 12 Şubat 2025'e ertelendi.